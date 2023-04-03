17-летний подросток из Лос-Анджелеса говорит, что провел 17 месяцев, проехав на велосипеде 20 000 миль от Аляски до Аргентины

В августе 2021 года 17-летний Лиам Гарнер отправился в приключение всей жизни с велосипедом, походным снаряжением и сбережениями в размере около 8 000 долларов.



В январе уроженец Лос-Анджелеса завершил свое путешествие протяженностью 20 000 миль от самой северной точки Аляски до самой южной точки Аргентины.



В течение 527 дней Гарнер рассказал Insider, что проехал через 14 стран, воссоединился с семьей в Мексике и Панаме и собрал на Тиктоке более 350 000 подписчиков.