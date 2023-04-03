Бывший директор еврейской школы признан виновным в сексуальном насилии

56-летняя Малка Лейфер, уроженка Тель-Авива, мать восьмерых детей, была осуждена по 18 пунктам, включая изнасилование, и оправдана по девяти другим обвинениям, включая пять, касающихся старшей ученицы, Николь Мейер. Три бывшие студентки - Мейер, Дасси Эрлих и Элли Саппер - все сестры.



Судья Марк Гэмбл издал постановление о запрете на публикацию в СМИ информации о том, что Лейфер боролась против своей экстрадиции в Австралию после возвращения в Израиль в 2008 году, когда впервые появились обвинения в ее адрес. Юридическая борьба, которую она вела в судах Иерусалима с 2014 года, закончилась в 2021 году, когда она села на борт самолета в Мельбурн в аэропорту Бен Гурион, ее лодыжки и запястья были закованы в кандалы.



Новость об экстрадиции Лейфер приветствовали в Австралии законодатели и лидеры еврейской общины.



Лейфер сидела с наклоненной головой, наблюдая за присяжными, и никак не отреагировала на оглашение приговора.

Два бывших студента, которых она признала виновными в жестоком обращении, Эрлих и Саппер, присутствовали в суде на оглашении приговора. Ранее Лейфер не признала себя виновной по всем 27 пунктам обвинения.