Мужчина из Техаса использовал Apple AirTag для поиска человека, укравшего его грузовик

20:26 2023-04-03

Полиция Сан-Антонио, штат Техас, сообщила, что мужчина убил другого мужчину, который предположительно угнал его грузовик, после того как выследил вора с помощью Apple AirTag.

Департамент полиции Сан-Антонио сообщил, что инцидент произошел в среду на юго-востоке города в торговом центре, по данным KHOU. Владелец грузовика воспользовался устройством слежения Apple AirTag, чтобы узнать, где находится грузовик.

Официальные лица сообщили, что около 13:00 в среду они получили сообщение об угоне автомобиля из дома в северной части Сан-Антонио.

По словам полиции, владелец грузовика использовал AirTag, чтобы отследить автомобиль почти в 20 милях от места угона.

Власти выясняют, будут ли предъявлены обвинения подозреваемому в смертельной стрельбе. Офицер Ник Солиз сказал, что люди не должны брать дело в свои руки, если их машину украли.

Представитель компании Apple ранее указал Fox News Digital на недавнее обновление и заявил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами для отслеживания AirTag, используемых в преступных целях.