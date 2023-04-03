Богатая нефтью Саудовская Аравия уже давно оказывает финансовую поддержку Египту, но недавно она дала понять, что больше не будет оказывать такую поддержку без каких-либо условий, что, по мнению наблюдателей, могло спровоцировать редкую стычку в СМИ между двумя странами.
Поездка также проходит на фоне серьезной дипломатической перестройки в регионе, когда Саудовская Аравия и Египет пытаются ослабить напряженность в отношениях с Сирией, Ираном и Турцией.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, фактический правитель королевства, встретился с Сиси в саудовском городе Джидда на Красном море, где они обсудили двусторонние связи и региональные события, сообщает агентство SPA.
На встрече присутствовали другие саудовские и египетские официальные лица, включая советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаада бин Мухаммеда аль-Айбана и начальника разведки Египта Аббаса Камеля, добавило агентство.
Саудовская Аравия и ее союзники по Персидскому заливу неоднократно приходили на помощь Египту с тех пор, как десять лет назад Сиси возглавил свержение Мохаммеда Мурси из "Братьев-мусульман".
Сиси посетил Саудовскую Аравию на фоне финансового давления и региональной перестройки
Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси посетил в воскресенье Саудовскую Аравию, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA.
Богатая нефтью Саудовская Аравия уже давно оказывает финансовую поддержку Египту, но недавно она дала понять, что больше не будет оказывать такую поддержку без каких-либо условий, что, по мнению наблюдателей, могло спровоцировать редкую стычку в СМИ между двумя странами.
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