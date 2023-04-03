Сиси посетил Саудовскую Аравию на фоне финансового давления и региональной перестройки

Богатая нефтью Саудовская Аравия уже давно оказывает финансовую поддержку Египту, но недавно она дала понять, что больше не будет оказывать такую поддержку без каких-либо условий, что, по мнению наблюдателей, могло спровоцировать редкую стычку в СМИ между двумя странами.



Поездка также проходит на фоне серьезной дипломатической перестройки в регионе, когда Саудовская Аравия и Египет пытаются ослабить напряженность в отношениях с Сирией, Ираном и Турцией.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, фактический правитель королевства, встретился с Сиси в саудовском городе Джидда на Красном море, где они обсудили двусторонние связи и региональные события, сообщает агентство SPA.



На встрече присутствовали другие саудовские и египетские официальные лица, включая советника по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаада бин Мухаммеда аль-Айбана и начальника разведки Египта Аббаса Камеля, добавило агентство.



Саудовская Аравия и ее союзники по Персидскому заливу неоднократно приходили на помощь Египту с тех пор, как десять лет назад Сиси возглавил свержение Мохаммеда Мурси из "Братьев-мусульман".