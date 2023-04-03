Раздираемая войной Мьянма поражена 1000-кратным скачком заболеваемости малярией

В штате Кайин - горной лесистой провинции, известной также как Карен - в январе 2023 года было зарегистрировано 4510 случаев заболевания, по сравнению с 399 за тот же период 2020 года. В прошлом году в целом было зарегистрировано около 32 000 случаев заболевания, а в 2019 и 2020 годах эта цифра составляла около 8 000.



Согласно данным исследовательского отдела по малярии в Шокло (SMRU), недавний скачок положил конец многолетнему снижению уровня передачи инфекции в штате, который имеет протяженную и пористую границу с Таиландом.



В небольшой клинике к югу от Пхоп Пхра, на тайской стороне извилистой реки Моэй, разделяющей две страны, медицинские работники рассказали "Телеграфу", что, хотя количество случаев заболевания остается гораздо меньшим, чем в 1990-х годах, теперь они видят больных малярией почти ежедневно.



"Ситуация действительно изменилась, это не то развитие событий, которое мы хотели видеть", - говорит Эх Му, заведующая дородовым отделением клиники, которая оказывает медицинскую помощь мигрантам и беженцам из Мьянмы. "Все не так плохо, как 30 лет назад, когда я начинала здесь работать, но рост свидетельствует о том, что передача инфекции меняется, особенно на стороне границы с Бирмой".