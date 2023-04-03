Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходит около 3 триллионов долларов судоходной торговли. Малайзия, Бруней, Филиппины, Тайвань и Вьетнам имеют некоторые пересекающиеся претензии.
Этот вопрос был поднят между Анваром и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае на прошлой неделе, поскольку Малайзия имеет проекты по разведке энергоресурсов в этом районе, сказал Анвар, выступая в понедельник в департаменте премьер-министра. Анвар не уточнил, о каком споре идет речь и в каком районе Южно-Китайского моря.
"В этом районе есть аналогичные претензии со стороны Китая. Я сказал (им), что как маленькая страна, которой нужны нефтяные и газовые ресурсы, мы должны продолжать. Но если условием является проведение переговоров, то мы готовы к ним", - сказал Анвар, не уточняя деталей.
Китай претендует примерно на 90% Южно-Китайского моря через U-образную "девятипунктирную линию" на своих картах, которая проходит через исключительные экономические зоны (ИЭЗ) пяти стран Юго-Восточной Азии.
Малайзия открыта для переговоров с Пекином по поводу спора в Южно-Китайском море
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в понедельник заявил, что готов вести переговоры с Китаем по поводу морского спора между двумя странами, спустя несколько дней после того, как аналитический центр сообщил о китайском патрулировании.
Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходит около 3 триллионов долларов судоходной торговли. Малайзия, Бруней, Филиппины, Тайвань и Вьетнам имеют некоторые пересекающиеся претензии.
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