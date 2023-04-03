Япония присоединяется к возглавляемым США усилиям по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства микросхем

Как сообщает CNN, в пятницу страна объявила об ужесточении экспортного контроля в отношении 23 видов оборудования для производства полупроводников.

Как только новые правила вступят в силу в июле, такие компании, как Nikon и Tokyo Electron, должны будут получить разрешение от министерства торговли Японии, если они хотят продавать свои инструменты примерно в 160 странах мира.

Представитель японского правительства сообщил CNN, что ограничения не направлены на конкретную страну. Однако восточноазиатский соперник Японии входит в список стран, на которые распространяются ограничения.



"Мы будем выполнять свои обязанности в международном сообществе как страна-владелец технологий и вносить вклад в поддержание международного мира и безопасности", - заявил журналистам Ясутоси Нисимура, министр экономики, торговли и промышленности Японии.



Ограничения вводятся после того, как США и Нидерланды ввели аналогичные меры экспортного контроля. В начале года три страны, как сообщается, достигли соглашения об ограничении доступа Китая к литографическим машинам западного производства.