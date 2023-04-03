21-летний Майк Крумхольц, проживающий во Флориде, рассказал изданию Insider, что 19 декабря прошлого года он дремал около 40 минут после смены в детском центре по уходу за детьми, надев при этом ежедневные одноразовые контактные линзы. Затем он принял душ, вынул контактные линзы и лег спать.
Через месяц врачи диагностировали у него редкую, но серьезную глазную инфекцию, которая может привести к слепоте, под названием акантамоэба кератит. Симптомы этой инфекции включают: боль в глазах, покраснение, затуманенное зрение, чувствительность к свету, ощущение, что в глаз что-то попало, и обильное слезотечение.
По словам Крумхольца, сон с контактами, даже в течение короткого времени, мог позволить микроскопическому организму Acanthamoeba заразить внешнюю оболочку глаза, называемую роговицей.
Кератит Acanthamoeba, который трудно поддается лечению и диагностике, чаще всего встречается у пользователей контактных линз, но, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, им может заболеть любой человек. В среднем у одного из каждых 500 пользователей контактных линз ежегодно развивается серьезная глазная инфекция, которая может привести к слепоте, утверждает Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Студент колледжа, спавший в контактных линзах, ослеп на один глаз
Студент колледжа может больше никогда не увидеть левым глазом после заражения редким паразитом.
21-летний Майк Крумхольц, проживающий во Флориде, рассказал изданию Insider, что 19 декабря прошлого года он дремал около 40 минут после смены в детском центре по уходу за детьми, надев при этом ежедневные одноразовые контактные линзы. Затем он принял душ, вынул контактные линзы и лег спать.
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