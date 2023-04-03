Двое человек погибли после возгорания воздушного шара в Мексике

"Пассажиры выпрыгнули с воздушного шара", - говорится в заявлении правительства штата Мехико, добавив, что один ребенок получил ожоги.
Правительство назвало 39-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, не указав их имен. В заявлении говорится, что несовершеннолетний получил ожоги лица второй степени, а также перелом правого бедра. В сообщении не говорится, были ли на воздушном шаре другие пассажиры.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что гондола воздушного шара горит на фоне совершенно ясного неба.
Несколько туроператоров предлагают полеты на воздушном шаре над Теотиуаканом, расположенным в 45 милях (70 километрах) к северо-востоку от Мехико, по цене около 150 долларов.
Теотиуакан с его Пирамидами Солнца и Луны и Авеню мертвых является популярным туристическим центром, сохранившимся памятником доколумбовой эпохи.
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