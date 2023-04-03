Растущие цены на жилье вызывают беспокойство о будущем Гавайев

Теперь восемь членов расширенной семьи Галлано из трех поколений делят одну ванную комнату в доме, который настолько переполнен, что они приспособили дополнительную спальню в гараже. Покупка дома "практически недостижима для средней работающей семьи" на Гавайях, сказал 49-летний плотник.



"У нас всегда есть горячие рынки, которые взвинчивают цены, и тогда трудолюбивые местные семьи, которые не могут купить дом, остаются в стороне", - сказал Галлано.



Ситуация Галлано является символом острого кризиса доступного жилья, поразившего Гавайи. Эта проблема настолько глубока, что сейчас широко распространено опасение, что многие гавайские дети не смогут позволить себе жить там, когда станут взрослыми.

Многие жители опасаются, что весь их штат - разнообразное и культурно яркое общество с уникальными ценностями и сложной самобытностью - джентрифицируется на их глазах по мере роста цен на жилье.