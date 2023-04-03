5-летняя девочка использовала аккаунт своей мамы на Amazon, чтобы купить игрушечные мотоциклы и ковбойские сапоги на сумму более $3 000

Джессика Нунес рассказала WJAR в Бостоне, что она думала, что ее дочь, Лайла, играла в видеоигры на своем телефоне, когда она использовала его для совершения покупок во время поездки домой. По словам Нунес, она была удивлена, когда 27 марта получила электронное письмо с сообщением о том, что ее посылка отправлена, сообщает телеканал.



"Зайдя в историю заказов на Amazon, я обнаружила, что я или кто-то заказал 10 мотоциклов, джип и 10 пар женских ковбойских сапог седьмого размера", - сообщила Нунес в интервью телеканалу.



По оценкам Нунес, мотоциклы и игрушечный джип обошлись в 3 180 долларов, а сапоги - в 600 долларов, сообщает WJAR.



По данным WJAR, Нунес говорит, что ей удалось отменить заказ на сапоги и половину заказов на мотоциклы, но она не успела отменить заказ достаточно быстро, чтобы остановить пять мотоциклов и один детский джип, которые уже были отправлены.



Мотоциклы изначально не подлежали возврату через Amazon, но, по словам Нунес, она связалась с компанией и смогла вернуть товар, сообщает WCVB.