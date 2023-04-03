Джессика Нунес рассказала WJAR в Бостоне, что она думала, что ее дочь, Лайла, играла в видеоигры на своем телефоне, когда она использовала его для совершения покупок во время поездки домой. По словам Нунес, она была удивлена, когда 27 марта получила электронное письмо с сообщением о том, что ее посылка отправлена, сообщает телеканал.
"Зайдя в историю заказов на Amazon, я обнаружила, что я или кто-то заказал 10 мотоциклов, джип и 10 пар женских ковбойских сапог седьмого размера", - сообщила Нунес в интервью телеканалу.
По оценкам Нунес, мотоциклы и игрушечный джип обошлись в 3 180 долларов, а сапоги - в 600 долларов, сообщает WJAR.
По данным WJAR, Нунес говорит, что ей удалось отменить заказ на сапоги и половину заказов на мотоциклы, но она не успела отменить заказ достаточно быстро, чтобы остановить пять мотоциклов и один детский джип, которые уже были отправлены.
Мотоциклы изначально не подлежали возврату через Amazon, но, по словам Нунес, она связалась с компанией и смогла вернуть товар, сообщает WCVB.
5-летняя девочка использовала аккаунт своей мамы на Amazon, чтобы купить игрушечные мотоциклы и ковбойские сапоги на сумму более $3 000
По словам матери, 5-летняя девочка из Массачусетса использовала аккаунт своей матери на Amazon, чтобы купить игрушечные мотоциклы, игрушечные джипы и ковбойские сапоги на сумму более 3 000 долларов.
Джессика Нунес рассказала WJAR в Бостоне, что она думала, что ее дочь, Лайла, играла в видеоигры на своем телефоне, когда она использовала его для совершения покупок во время поездки домой. По словам Нунес, она была удивлена, когда 27 марта получила электронное письмо с сообщением о том, что ее посылка отправлена, сообщает телеканал.
-
-
21:23
Иван Ободов
Законопроекты об абортах не получают поддержки в Кентукки при действующем запрете
После нескольких лет неудач сторонники прав на аборт в республиканском Кентукки думали, что в ноябре им удалось добиться прорыва, когда избиратели победили меру, направленную на лишение абортов конституционной защиты.
-
-
21:23
Иван Ободов
Финляндия присоединится к НАТО во вторник, заявил глава военного альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что во вторник Финляндия станет 31-м членом крупнейшего в мире военного альянса, что вызвало предупреждение со стороны России о том, что она усилит свою оборону вблизи их общей границы.
-
21:21
Иван Ободов
Тайвань укрепляет связи с Гватемалой после конфликта с Гондурасом
Президент Тайваня Цай Ин-вэнь в воскресенье завершила трехдневную поездку в Гватемалу, где она предложила более тесное сотрудничество с правительством президента Гватемалы Алехандро Джамматтея, одного из немногих союзников Тайваня в мире.
-
-