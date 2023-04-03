Огородник с большим стажем рассказал о мелочах, которые могут погубить рассаду

Наиболее частые ошибки в уходе за рассадой:

1. Для полива использовать кипяченую воду. Это плохая идея, так как в ней нет кислорода. Поливать сеянцы можно отстоянной водой из водопровода, но самым оптимальным вариантом является талая или дождевая вода.

2. Подкармливать рассаду в вечернее время. Вносить под растения удобрения лучше всего рано утром в пасмурную погоду, увлажнив грунт накануне.

3. Удобрять сеянцы, затрагивая листья. Нельзя допускать, чтобы подкормка попадала на листики и стебли растений, так как она может их обжечь. Растворы нужно вносить строго под корень.

4. Подкармливать рассаду калийным удобрением. Большое содержание калия в почве ослабляет сеянцы, и они могут погибнуть.