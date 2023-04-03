Ведущий республиканец Маккарти встретится с президентом Тайваня в США

Цай планирует остановиться в США по возвращении из Центральной Америки, где она встретилась с лидерами Гватемалы и посетит Белиз перед встречей с Маккарти.



Его офис сообщил в понедельник, что "двухпартийная" встреча состоится в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, недалеко от Лос-Анджелеса.



Изначально Маккарти планировал последовать примеру своей предшественницы на посту спикера Нэнси Пелоси, которая в августе посетила Тайвань, что побудило разъяренный Китай провести крупнейшие в истории военные учения вокруг острова - самоуправляемой демократии, на которую Пекин претендует как на часть своей территории.



Решение Маккарти встретиться с Цай в Соединенных Штатах рассматривалось как компромисс, который позволит подчеркнуть поддержку Тайваня, но избежать нагнетания напряженности в отношениях с Китаем.



Однако Сюй Сюэюань, поверенный в делах посольства Китая в Вашингтоне, заявил журналистам на прошлой неделе, что Вашингтон рискует столкнуться с "серьезной конфронтацией" независимо от того, посетят ли лидеры США Тайвань или наоборот.