Цай планирует остановиться в США по возвращении из Центральной Америки, где она встретилась с лидерами Гватемалы и посетит Белиз перед встречей с Маккарти.
Его офис сообщил в понедельник, что "двухпартийная" встреча состоится в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, недалеко от Лос-Анджелеса.
Изначально Маккарти планировал последовать примеру своей предшественницы на посту спикера Нэнси Пелоси, которая в августе посетила Тайвань, что побудило разъяренный Китай провести крупнейшие в истории военные учения вокруг острова - самоуправляемой демократии, на которую Пекин претендует как на часть своей территории.
Решение Маккарти встретиться с Цай в Соединенных Штатах рассматривалось как компромисс, который позволит подчеркнуть поддержку Тайваня, но избежать нагнетания напряженности в отношениях с Китаем.
Однако Сюй Сюэюань, поверенный в делах посольства Китая в Вашингтоне, заявил журналистам на прошлой неделе, что Вашингтон рискует столкнуться с "серьезной конфронтацией" независимо от того, посетят ли лидеры США Тайвань или наоборот.
Ведущий республиканец Маккарти встретится с президентом Тайваня в США
Спикер Палаты представителей США от республиканцев Кевин Маккарти подтвердил, что встретится с президентом Тайваня Цай Ин-вэнь в Калифорнии в среду, вопреки предупреждениям Китая о том, что он "играет с огнем".
Цай планирует остановиться в США по возвращении из Центральной Америки, где она встретилась с лидерами Гватемалы и посетит Белиз перед встречей с Маккарти.
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