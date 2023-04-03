Компания электронной коммерции Boxed Inc подает заявление о банкротстве

План по продаже Spresso, своего бизнеса программного обеспечения как услуги, совпадает с объявлением компании в прошлом месяце об изучении вариантов привлечения капитала.



"Это было невероятно трудное решение, к которому мы пришли только после тщательной оценки и исчерпания всех имеющихся вариантов", - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор и соучредитель компании Чие Хуанг.



По словам Boxed, компания намерена финансировать свои ближайшие операции и покрывать административные расходы за счет доступа к залоговой наличности по мере сворачивания деятельности.



Бизнес Spresso будет продан первому залоговому кредитору, и клиенты не столкнутся с перебоями в обслуживании во время этого процесса, заявила онлайн-платформа.



Заявление о банкротстве было подано через несколько недель после того, как Boxed заявила, что большая часть ее денежных вкладов и других ликвидных активов находится на счетах в разорившемся банке Silicon Valley Bank.