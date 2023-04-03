Милатович, которого поддерживает правящее большинство Черногории, набрал около 60% голосов в воскресенье, в то время как Мило Джуканович - около 40%, согласно прогнозам, опубликованным обычно надежным Центром мониторинга и исследований и основанным на выборке голосов.
В победной речи Милатович назвал этот момент "историческим" и пообещал помочь привести Черногорию в Европейский Союз в течение пятилетнего срока пребывания на посту.
"Сегодня наступила ночь, которую мы ждали последние 30 лет", - сказал Милатович, назвав Джукановича "последним диктатором в Европе".
"Мы хотим заниматься вопросами, которые имеют жизненно важное значение: верховенство закона, экономика и европейская интеграция", - сказал Милатович. "Мы оставляем прошлое позади и делаем решительный шаг в будущее. Это исторический день для нас".
Джуканович признал свое поражение и поздравил Милатовича с победой. Он сказал, что гордится результатом, достигнутым после столь долгого пребывания у власти.
Начинающий политик Яков Милатович выиграл пост президента Черногории
Эксперт в области экономики и политический новичок Яков Милатович победил во втором туре президентских выборов в Черногории в воскресенье, победив прозападного действующего президента, который находился у власти более трех десятилетий.
Милатович, которого поддерживает правящее большинство Черногории, набрал около 60% голосов в воскресенье, в то время как Мило Джуканович - около 40%, согласно прогнозам, опубликованным обычно надежным Центром мониторинга и исследований и основанным на выборке голосов.
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