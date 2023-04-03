Offset утверждает, что контроль качества мешает ему выпускать новую музыку

В новой жалобе Offset утверждает, что звукозаписывающий лейбл также пытается затормозить его карьеру.



"Offset подал этот иск, чтобы защитить свои права и дать понять всему миру, что именно Offset, а не Quality Control, владеет музыкой Offset", - говорится в иске.



Адвокат рэпера утверждает, что иск его клиента должен аннулировать его сделку с QC и освободить его как сольного исполнителя. "Quality Control больше не владеет авторскими правами на сольные звукозаписи Offset и больше не лицензирует сольные звукозаписи Offset компании Capitol, а Capitol приобрела право собственности на сольные звукозаписи Offset непосредственно у Offset".



Адвокат также назвал действия QC "неправомерным вмешательством в предстоящий выпуск новой музыки Offset, и дальнейшее указание на то, что он является владельцем новых сольных звукозаписей Offset, является безосновательным и неоправданным".