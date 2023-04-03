В новой жалобе Offset утверждает, что звукозаписывающий лейбл также пытается затормозить его карьеру.
"Offset подал этот иск, чтобы защитить свои права и дать понять всему миру, что именно Offset, а не Quality Control, владеет музыкой Offset", - говорится в иске.
Адвокат рэпера утверждает, что иск его клиента должен аннулировать его сделку с QC и освободить его как сольного исполнителя. "Quality Control больше не владеет авторскими правами на сольные звукозаписи Offset и больше не лицензирует сольные звукозаписи Offset компании Capitol, а Capitol приобрела право собственности на сольные звукозаписи Offset непосредственно у Offset".
Адвокат также назвал действия QC "неправомерным вмешательством в предстоящий выпуск новой музыки Offset, и дальнейшее указание на то, что он является владельцем новых сольных звукозаписей Offset, является безосновательным и неоправданным".
Offset утверждает, что контроль качества мешает ему выпускать новую музыку
Offset обвиняет Quality Control в "неправомерном вмешательстве" и утверждает, что они препятствуют выпуску новой музыки, согласно документам, полученным RadarOnline.
В новой жалобе Offset утверждает, что звукозаписывающий лейбл также пытается затормозить его карьеру.
-
-
21:23
Иван Ободов
Законопроекты об абортах не получают поддержки в Кентукки при действующем запрете
После нескольких лет неудач сторонники прав на аборт в республиканском Кентукки думали, что в ноябре им удалось добиться прорыва, когда избиратели победили меру, направленную на лишение абортов конституционной защиты.
-
-
21:23
Иван Ободов
Финляндия присоединится к НАТО во вторник, заявил глава военного альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что во вторник Финляндия станет 31-м членом крупнейшего в мире военного альянса, что вызвало предупреждение со стороны России о том, что она усилит свою оборону вблизи их общей границы.
-
21:21
Иван Ободов
Тайвань укрепляет связи с Гватемалой после конфликта с Гондурасом
Президент Тайваня Цай Ин-вэнь в воскресенье завершила трехдневную поездку в Гватемалу, где она предложила более тесное сотрудничество с правительством президента Гватемалы Алехандро Джамматтея, одного из немногих союзников Тайваня в мире.
-
-