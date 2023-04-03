Подростка из Джорджии, поместили на аппарат искусственной вентиляции легких после пыток на домашней вечеринке

20:57 2023-04-03

Подросток из Джорджии, которого поместили на аппарат искусственной вентиляции легких после нападения на него на домашней вечеринке, сказал, что ему потребуются месяцы, чтобы оправиться от травмы, согласно многочисленным сообщениям.

Трент Леркамп из округа Глинн, штат Джорджия, был выброшен без сознания перед отделением скорой помощи на прошлой неделе, покрытый краской из баллончика и мочой, сообщила полиция, по словам Грейс Элизы Гудвин из Insider.

19-летний парень, который тусовался с группой своих сверстников на домашней вечеринке, дышал всего шесть раз в минуту, а содержание алкоголя в крови достигло почти смертельного уровня в 46 промилле, добавила полиция.

В новом аудиоклипе, которым поделился репортер WSAV Бретт Баффингтон в воскресенье, Леркамп сказал, что он "жив, все хорошо, и выздоравливает".

"Просто знаю, что мне потребуется много времени, чтобы пережить это, пережить травму", - добавил он. "Но однажды, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев или около того, я смогу вернуться. Но справедливость восторжествует".

Перед домашней вечеринкой Леркамп думал, что у него будет "случайный вечер" с друзьями, согласно GoFundMe, организованному его подругой Эрикой Келлер.

"Трент не знал, пока не стало слишком поздно, что это были не друзья, а гнусные и жестокие преступники, которые в течение нескольких часов продолжали пытать, унижать и нападать на него бесчеловечными, ужасающими способами", - написала Келлер.