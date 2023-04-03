Филиппины называют 4 новых лагеря для американских войск на фоне ярости Китая

20:58 2023-04-03

Правительство Филиппин определило четыре новых военных лагеря, в том числе расположенные через море от Тайваня, где ротационным партиям американских войск будет разрешено размещаться бессрочно, несмотря на решительные возражения Китая.

Администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего объявила в феврале о своем одобрении расширения военного присутствия США на четыре дополнительные филиппинские военные базы из пяти существующих объектов в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года между давними союзниками по договору.

Маркос заявил, что этот шаг позволит усилить береговую оборону Филиппин. Это совпадает с усилиями администрации Байдена по укреплению дуги военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы лучше противостоять Китаю, в том числе в любой будущей конфронтации из-за Тайваня.

Новые объекты, определенные офисом Маркоса, включают базу ВМС Филиппин в Санта-Ане и международный аэропорт в Лал-ло, оба в северной провинции Кагаян.

Эти места привели в ярость китайских чиновников, поскольку они предоставят американским войскам плацдарм вблизи южного Китая и Тайваня, самоуправляемого острова, на который Пекин претендует как на свой собственный.

Два других военных района находятся в северной провинции Исабела и военно-морской лагерь на острове Балабак в западной провинции Палаван.