Филиппины называют 4 новых лагеря для американских войск на фоне ярости Китая

Администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего объявила в феврале о своем одобрении расширения военного присутствия США на четыре дополнительные филиппинские военные базы из пяти существующих объектов в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года между давними союзниками по договору.



Маркос заявил, что этот шаг позволит усилить береговую оборону Филиппин. Это совпадает с усилиями администрации Байдена по укреплению дуги военных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы лучше противостоять Китаю, в том числе в любой будущей конфронтации из-за Тайваня.



Новые объекты, определенные офисом Маркоса, включают базу ВМС Филиппин в Санта-Ане и международный аэропорт в Лал-ло, оба в северной провинции Кагаян.

Эти места привели в ярость китайских чиновников, поскольку они предоставят американским войскам плацдарм вблизи южного Китая и Тайваня, самоуправляемого острова, на который Пекин претендует как на свой собственный.



Два других военных района находятся в северной провинции Исабела и военно-морской лагерь на острове Балабак в западной провинции Палаван.