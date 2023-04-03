Семья арабского студента, убитого в Аль-Аксе, оспаривает заявления полиции

Студент-медик Мохаммед аль-Асиби был убит в конце пятницы, через несколько часов после того, как верующие, отмечающие священный для мусульман месяц Рамадан, провели молитву в священном месте.



Израильская полиция заявила, что 26-летний студент "сумел выхватить пистолет (у офицера) и выпустить две пули", после чего был застрелен офицерами.



В воскресенье полиция заявила, что ДНК Асиби была обнаружена "на затворе и рукоятке пистолета", что является "недвусмысленным" доказательством того, что офицеры "действовали мужественно". Когда в воскресенье в бедуинской деревне Хура на юге Израиля собрались скорбящие по Асиби, его семья сказала, что он приехал в Иерусалим только для того, чтобы помолиться.



"Мы отвергаем историю полиции, которая является ложной и клеветнической", - сказала одна из его сестер, которая попросила об анонимности из-за страха мести. Она описала своего брата как "вежливого и воспитанного человека, который любил помогать другим и (обладал) мирным характером".



Раам, исламистская партия израильского парламента, в своем посте на Facebook отметила заявления "свидетелей", которые утверждают, что Асиби пришел на помощь женщине, вступившей в потасовку с полицией.