Студент-медик Мохаммед аль-Асиби был убит в конце пятницы, через несколько часов после того, как верующие, отмечающие священный для мусульман месяц Рамадан, провели молитву в священном месте.
Израильская полиция заявила, что 26-летний студент "сумел выхватить пистолет (у офицера) и выпустить две пули", после чего был застрелен офицерами.
В воскресенье полиция заявила, что ДНК Асиби была обнаружена "на затворе и рукоятке пистолета", что является "недвусмысленным" доказательством того, что офицеры "действовали мужественно". Когда в воскресенье в бедуинской деревне Хура на юге Израиля собрались скорбящие по Асиби, его семья сказала, что он приехал в Иерусалим только для того, чтобы помолиться.
"Мы отвергаем историю полиции, которая является ложной и клеветнической", - сказала одна из его сестер, которая попросила об анонимности из-за страха мести. Она описала своего брата как "вежливого и воспитанного человека, который любил помогать другим и (обладал) мирным характером".
Раам, исламистская партия израильского парламента, в своем посте на Facebook отметила заявления "свидетелей", которые утверждают, что Асиби пришел на помощь женщине, вступившей в потасовку с полицией.
Семья арабского студента, убитого в Аль-Аксе, оспаривает заявления полиции
Семья израильского студента-медика арабского происхождения, застреленного полицией в иерусалимском комплексе мечети Аль-Акса, в воскресенье отвергла заявления полиции о том, что он схватил и выстрелил из пистолета офицера.
Студент-медик Мохаммед аль-Асиби был убит в конце пятницы, через несколько часов после того, как верующие, отмечающие священный для мусульман месяц Рамадан, провели молитву в священном месте.
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