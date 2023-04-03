Горнолыжная индустрия Италии вложили 5 миллионов евро в искусственное оснежение

Снежные пушки оказались бесполезными, поскольку для того, чтобы капли воды, которые они выбрасывают в воздух, упали на землю в виде снега, необходима морозная погода, а до середины января температура никогда не опускалась ниже нуля по Цельсию (32 градуса по Фаренгейту).



"Подъемники были закрыты, лыжным инструкторам и сезонным работникам нечем было заняться, и мы потеряли 40% доходов за весь сезон", - сказал Лучано Маньяни, глава местного консорциума операторов лыжного туризма.



"Это был первый раз за 40 лет, когда мы были закрыты на рождественские праздники".



Повышение температуры угрожает горнолыжной индустрии во всем мире, но Италия с ее многочисленными относительно низкогорными курортами в Апеннинах, а также Альпах, особенно сильно страдает.



По данным итальянского "зеленого" лобби Legambiente, около 90% итальянских трасс используют искусственный снег, по сравнению с 70% в Австрии, 50% в Швейцарии и 39% во Франции.