Рокеры-гетеросексуалы надели платья в знак поддержки трансвеститов

Этот закон криминализирует публичные дрэг-шоу как «выступления, ориентированные на взрослых, которые вредны для несовершеннолетних».

В знак протеста музыканты купили себе платья и надели их на свое выступление, чтобы поддержать квир-людей, пострадавших от нового закона.

После того концерта Vandoliers другие гетеросексуальные, цисгендерные, мужские рок-группы устроили собственные акции протеста.

Флорида и Теннесси — едва ли не единственные штаты США, в которых законопроекты против ЛГБТК+ проходят через законодательный орган.