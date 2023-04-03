Турне Цай, в ходе которого она в воскресенье днем посетит Белиз, проходит через неделю после того, как Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина.
Китай и Тайвань борются за влияние в Латинской Америке с момента окончания гражданской войны в Китае в 1949 году, при этом Пекин считает Тайвань частью китайской территории, что Тайбэй категорически отвергает. Китай отказывается разрешить другим странам поддерживать дипломатические отношения с обеими странами одновременно.
Во время визита в Гватемалу Цай подписала соглашение о модернизации сельских районов на сумму 4 миллиона долларов и пообещала развивать и расширять сотрудничество между двумя странами.
"Отныне Тайвань и Гватемала будут продолжать проявлять солидарность друг к другу, углубляя сотрудничество во всех возможных областях на основе твердых целей, солидарности и взаимной выгоды", - сказала Цай во время экскурсии по больнице, построенной с тайваньской помощью.
Перед прибытием в Гватемалу - одну из 13 стран, с которыми Тайвань поддерживает дипломатические отношения - Цай сделала неоднозначную остановку в Нью-Йорке, что разозлило Китай, который неоднократно предупреждал американских чиновников не встречаться с Цай.
Китайское влияние в Латинской Америке в последние годы усилилось: Никарагуа, Сальвадор, Панама и Коста-Рика отказались от Тайбэя в пользу Пекина.
Тайвань укрепляет связи с Гватемалой после конфликта с Гондурасом
Президент Тайваня Цай Ин-вэнь в воскресенье завершила трехдневную поездку в Гватемалу, где она предложила более тесное сотрудничество с правительством президента Гватемалы Алехандро Джамматтея, одного из немногих союзников Тайваня в мире.
Турне Цай, в ходе которого она в воскресенье днем посетит Белиз, проходит через неделю после того, как Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина.
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