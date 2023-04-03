"Это историческая неделя", - сказал Столтенберг журналистам накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. "С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса". Он сказал, что надеется, что Швеция сможет присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы.
Бывший норвежский премьер-министр сказал, что во вторник днем "мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для безопасности Северной Европы и для НАТО в целом".
Столтенберг сказал, что Турция, последняя страна, ратифицировавшая членство Финляндии, во вторник передаст официальные документы госсекретарю США Энтони Блинкену. Столтенберг сказал, что затем он предложит Финляндии сделать то же самое.
На церемонии будут присутствовать президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Антти Кайкконен, а также министр иностранных дел Пекка Хаависто.
"Это исторический момент для нас. Для Финляндии самой важной задачей на встрече будет подчеркнуть поддержку НАТО Украины в условиях, когда Россия продолжает свою незаконную агрессию", - говорится в заявлении Хаависто. "Мы стремимся содействовать стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе".
Финляндия присоединится к НАТО во вторник, заявил глава военного альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что во вторник Финляндия станет 31-м членом крупнейшего в мире военного альянса, что вызвало предупреждение со стороны России о том, что она усилит свою оборону вблизи их общей границы.
"Это историческая неделя", - сказал Столтенберг журналистам накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. "С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса". Он сказал, что надеется, что Швеция сможет присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы.
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