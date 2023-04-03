Но их надежды на то, что широкомасштабный запрет на аборты в штате может быть смягчен, исчезли задолго до того, как законодательный орган, в котором доминируют гопы, завершил свою ежегодную сессию.
После многих лет, когда политика борьбы с абортами стала краеугольным камнем их повестки дня, в этом году республиканцы обошли этот вопрос стороной, оставив в силе запрет на аборты на всех стадиях беременности, пока он решается в суде. Вместо этого социальные консерваторы сосредоточились на принятии законодательства, направленного на трансгендерную молодежь, во время сессии, которая завершилась в четверг.
Несколько законопроектов об абортах, включая предложения по восстановлению прав на аборты или добавлению исключений из общего запрета на изнасилование и инцест, либо не прошли слушания в комитете, либо вообще не были назначены в комитет.
Для большинства штатов это была первая законодательная сессия после отмены Верховным судом США решения Roe v. Wade, и законодатели с обеих сторон взялись за дело. Республиканцы стремятся ужесточить ограничения на аборты, а демократы - защитить доступ к ним.
Законопроекты об абортах не получают поддержки в Кентукки при действующем запрете
После нескольких лет неудач сторонники прав на аборт в республиканском Кентукки думали, что в ноябре им удалось добиться прорыва, когда избиратели победили меру, направленную на лишение абортов конституционной защиты.
Но их надежды на то, что широкомасштабный запрет на аборты в штате может быть смягчен, исчезли задолго до того, как законодательный орган, в котором доминируют гопы, завершил свою ежегодную сессию.
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Иван Ободов
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