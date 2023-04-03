Законопроекты об абортах не получают поддержки в Кентукки при действующем запрете

Но их надежды на то, что широкомасштабный запрет на аборты в штате может быть смягчен, исчезли задолго до того, как законодательный орган, в котором доминируют гопы, завершил свою ежегодную сессию.



После многих лет, когда политика борьбы с абортами стала краеугольным камнем их повестки дня, в этом году республиканцы обошли этот вопрос стороной, оставив в силе запрет на аборты на всех стадиях беременности, пока он решается в суде. Вместо этого социальные консерваторы сосредоточились на принятии законодательства, направленного на трансгендерную молодежь, во время сессии, которая завершилась в четверг.



Несколько законопроектов об абортах, включая предложения по восстановлению прав на аборты или добавлению исключений из общего запрета на изнасилование и инцест, либо не прошли слушания в комитете, либо вообще не были назначены в комитет.



Для большинства штатов это была первая законодательная сессия после отмены Верховным судом США решения Roe v. Wade, и законодатели с обеих сторон взялись за дело. Республиканцы стремятся ужесточить ограничения на аборты, а демократы - защитить доступ к ним.