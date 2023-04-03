Илон Маск признался, что поздно понял одну вещь о Twitter

Тим Суини, генеральный директор и основатель Epic Games, написал о проверке Twitter еще в феврале 2020 году.
Он сказал, что готов верифицироваться в Twitter только при условии, что процесс верификации будет одинаковым для всех.
По его мнению, действующий алгоритм является системой оказания услуг своим друзьям в Твиттер, а также наказания недругов.
Илон Маск только сейчас прокомментировал этот пост, написав, что благодарен Тиму Суини за его правильное мнение.
Сам Суини также добавил новый комментарий, поддержав Илона Маска в его действиях на платформе.