Илон Маск признался, что поздно понял одну вещь о Twitter

Тим Суини, генеральный директор и основатель Epic Games, написал о проверке Twitter еще в феврале 2020 году.

Он сказал, что готов верифицироваться в Twitter только при условии, что процесс верификации будет одинаковым для всех.

По его мнению, действующий алгоритм является системой оказания услуг своим друзьям в Твиттер, а также наказания недругов.

Илон Маск только сейчас прокомментировал этот пост, написав, что благодарен Тиму Суини за его правильное мнение.

Сам Суини также добавил новый комментарий, поддержав Илона Маска в его действиях на платформе.