Лидер индийской оппозиции избежит тюрьмы во время апелляции

Ганди, яростный критик премьер-министра Нарендры Моди и его главный соперник на выборах 2024 года, был изгнан после того, как суд приговорил его к двум годам тюремного заключения за клевету за комментарий, сделанный в предвыборной речи в 2019 году.



Судебное преследование Ганди, правнука первого премьер-министра Индии и отпрыска династической партии Конгресс, было широко осуждено противниками Моди как последнее нападение на демократию и свободу слова со стороны правительства, стремящегося подавить инакомыслие. Скорость его удаления из парламента потрясла индийскую политику.



В понедельник Ганди явился в суд западного штата Гуджарат, чтобы подать апелляцию, и был освобожден под залог на время рассмотрения апелляции. Он был отпущен под залог на 30 дней для подачи апелляции, когда был осужден в прошлом месяце. Суд назначил следующее слушание на 13 апреля.



"В этой борьбе правда - мое оружие, а правда - моя поддержка", - написал Ганди в Твиттере после слушаний в понедельник. Он помахал рукой сторонникам и членам партии Конгресс, собравшимся у здания суда.