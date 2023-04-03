Taifa-1, или Nation-1 на суахили, планируется запустить 10 апреля на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
"Миссия является важной вехой", - говорится в совместном заявлении министерства обороны и Кенийского космического агентства, добавив, что она внесет значительный вклад в "зарождающуюся космическую экономику" страны.
Спутник наблюдения "полностью спроектирован и разработан" кенийскими инженерами и будет использоваться для предоставления данных о сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, среди прочих областей, говорится в заявлении.
Испытания и изготовление деталей были проведены в сотрудничестве с болгарским производителем аэрокосмической техники, добавляется в нем.
Экономическая держава Восточной Африки, Кения страдает от сильнейшей за последние десятилетия засухи после пяти неудачных сезонов дождей.
Запуск спутника дополнит усилия африканских стран по внедрению научных инноваций и развитию космических программ.
Кения запустит первый действующий спутник на следующей неделе
Кения запустит свой первый действующий спутник на следующей неделе, что станет знаковым достижением для космической программы страны, сообщило правительство в понедельник.
Taifa-1, или Nation-1 на суахили, планируется запустить 10 апреля на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
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Иван Ободов
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