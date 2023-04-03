Кения запустит первый действующий спутник на следующей неделе

Taifa-1, или Nation-1 на суахили, планируется запустить 10 апреля на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.



"Миссия является важной вехой", - говорится в совместном заявлении министерства обороны и Кенийского космического агентства, добавив, что она внесет значительный вклад в "зарождающуюся космическую экономику" страны.



Спутник наблюдения "полностью спроектирован и разработан" кенийскими инженерами и будет использоваться для предоставления данных о сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, среди прочих областей, говорится в заявлении.



Испытания и изготовление деталей были проведены в сотрудничестве с болгарским производителем аэрокосмической техники, добавляется в нем.



Экономическая держава Восточной Африки, Кения страдает от сильнейшей за последние десятилетия засухи после пяти неудачных сезонов дождей.



Запуск спутника дополнит усилия африканских стран по внедрению научных инноваций и развитию космических программ.