Ученые в Арктике пытаются сохранить «ледяную память»

Итальянские, французские и норвежские исследователи находятся на норвежском архипелаге Свальбард в условиях, которые они назвали гонкой со временем, чтобы сохранить важнейшие ледяные записи для анализа прошлых экологических условий, планируя отправить их на хранение в Антарктику.



"Ледники в высоких широтах, например, в Арктике, начали таять с большой скоростью", - сказал палеоклиматолог Карло Барбанте, заместитель председателя Фонда памяти льда, который руководит миссией.



"Мы хотим восстановить и сохранить для будущих поколений ученых эти необыкновенные архивы климата нашей планеты до того, как вся содержащаяся в них информация будет полностью утрачена".



Восемь специалистов, участвующих в экспедиции, разбили лагерь на высоте 1100 метров на ледяном поле Хольтедалфонна, покрытом трещинами, и планируют начать бурение во вторник, сообщили в Ice Memory. Они извлекут лед в серии трубок с глубины 125 метров (137 ярдов) под поверхностью, содержащий замороженные геохимические следы трехвековой давности.

Анализ химических веществ в глубоких "ледяных кернах" дает ученым ценные данные о состоянии окружающей среды в прошлом. Но эксперты предупреждают, что талая вода просачивается вниз и изменяет геохимические записи, сохранившиеся в древнем льду.