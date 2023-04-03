Суд по делу о смертельном нападении на синагогу в Париже начинается спустя 43 года

Житель Канады Хасан Диаб, который отрицает свою причастность к нападению, в результате которого погибли четыре человека и десятки были ранены, заявил суду во время предварительных слушаний, что он не явится на процесс, после того как обвинения против него были сняты в ходе предыдущего расследования.



Ранним вечером 3 октября 1980 года взрывчатка, установленная на мотоцикле, сработала рядом с синагогой на улице Коперник в шикарном 16-м округе Парижа, убив четырех человек - студента, проезжавшего мимо на мотоцикле, водителя, израильского журналиста и сторожа.



Сорок шесть человек получили ранения в результате взрыва. Взрыв стал первым смертоносным нападением на еврейский объект на территории Франции со времен Второй мировой войны.



Ни одна организация не взяла на себя ответственность, но полиция подозревает отколовшуюся группу Народного фронта освобождения Палестины.



Французская разведка в 1999 году обвинила Диаба, профессора социологии, в изготовлении 10-килограммовой (22-фунтовой) бомбы.