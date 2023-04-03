Начинается отбор присяжных в суде Айдахо по делу матери убитых детей

Прокуроры обвиняют Лори Вэллоу Дэйбелл и ее мужа, Чада Дэйбелла, в заговоре, убийстве и крупной краже в связи со смертью двух младших детей Вэллоу Дэйбелл: 7-летнего Джошуа "Джей Джей" Вэллоу и старшей сестры Тайли Райан, которую последний раз видели за несколько дней до ее 17-летия в 2019 году. Прокуроры также предъявили обвинения паре в связи со смертью в октябре 2019 года покойной жены Чада Дэйбелла, Тэмми Дэйбелл.



Оба обвиняемых не признали себя виновными, но суд над Вэллоу Дэйбелл начнется в понедельник. Дела были разделены, и до суда над Чадом Дэйбеллом еще несколько месяцев. Вэллоу Дэйбелл в случае вынесения обвинительного приговора грозит до пожизненного заключения.



Расследование привлекло внимание всего мира, и за ним пристально следили в сельской местности на востоке штата Айдахо, где тела детей были найдены закопанными во дворе Чада Дэйбелла.

В результате судья седьмого округа Стивен Бойс перенес судебный процесс более чем на 200 миль (320 км) на восток, в город Бойсе.



Прокуроры утверждают, что Дэйбеллы исповедовали странные убеждения, ориентированные на конец света, чтобы поддержать свой предполагаемый план по убийству детей и Тэмми Дэйбелл, чтобы получить деньги по страхованию жизни, а также социальное обеспечение детей и пособия по потере кормильца.