Он сказал, что законопроект будет основан на работе группы из 184 случайно назначенных французских граждан, которые обсуждали этот вопрос с декабря. Они завершили свою работу в эти выходные, и 76% из них высказались за разрешение некоторых форм помощи при смерти для тех, кто этого хочет.
Макрон не сказал, хочет ли он, чтобы во Франции была разрешена эвтаназия или ассистированное самоубийство, и будет ли законопроект включать в себя то или другое. Он сказал, что размышления по этому вопросу будут продолжаться до тех пор, но в таком деликатном вопросе важен консенсус.
Национальный совет врачей Франции, Орден врачей, заявил, что он выступает против привлечения врачей к оказанию помощи людям в самоубийстве.
Вспомогательное самоубийство - когда медицинский персонал предоставляет человеку средства для самоубийства - или добровольная эвтаназия - когда врач играет активную роль в прекращении жизни человека по его просьбе - разрешены в нескольких странах Европы.
Макрон заявил, что Франция подготовит законопроект о «конце жизни» в этом году
Президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция должна улучшить доступность паллиативной помощи, и что к концу лета будет подготовлен законопроект о том, следует ли разрешить некоторые формы помощи при смерти.
Он сказал, что законопроект будет основан на работе группы из 184 случайно назначенных французских граждан, которые обсуждали этот вопрос с декабря. Они завершили свою работу в эти выходные, и 76% из них высказались за разрешение некоторых форм помощи при смерти для тех, кто этого хочет.
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22:45
Иван Ободов
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