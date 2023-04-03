Макрон заявил, что Франция подготовит законопроект о «конце жизни» в этом году

Он сказал, что законопроект будет основан на работе группы из 184 случайно назначенных французских граждан, которые обсуждали этот вопрос с декабря. Они завершили свою работу в эти выходные, и 76% из них высказались за разрешение некоторых форм помощи при смерти для тех, кто этого хочет.



Макрон не сказал, хочет ли он, чтобы во Франции была разрешена эвтаназия или ассистированное самоубийство, и будет ли законопроект включать в себя то или другое. Он сказал, что размышления по этому вопросу будут продолжаться до тех пор, но в таком деликатном вопросе важен консенсус.



Национальный совет врачей Франции, Орден врачей, заявил, что он выступает против привлечения врачей к оказанию помощи людям в самоубийстве.



Вспомогательное самоубийство - когда медицинский персонал предоставляет человеку средства для самоубийства - или добровольная эвтаназия - когда врач играет активную роль в прекращении жизни человека по его просьбе - разрешены в нескольких странах Европы.