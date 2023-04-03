Сокращения, помимо решения России продлить сокращение на 500 000 баррелей в день, и несмотря на призывы США увеличить производство, рискуют вызвать инфляцию и давление в сторону повышения процентных ставок.
Сокращение добычи Саудовской Аравией, Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Алжиром и Оманом с мая до конца года составит один миллион баррелей в день - самое большое сокращение с тех пор, как картель ОПЕК+ сократил добычу на два миллиона баррелей в день в октябре.
Россия, ведущий член картеля ОПЕК+, заявила, что она также продлевает существующее сокращение на 500 000 баррелей в день до конца этого года, назвав его "ответственным и превентивным действием".
Цены на нефть взлетели почти на шесть процентов в ходе азиатских торгов в понедельник утром, при этом West Texas Intermediate подскочила на 5,74 процента до $80,01 за баррель, а Brent - на 5,67 процента до $84,42.
Официальный представитель министерства энергетики Саудовской Аравии "подчеркнул, что это мера предосторожности, направленная на поддержание стабильности нефтяного рынка", сообщило официальное Саудовское агентство печати.
Нефтяные державы объявляют о неожиданных сокращениях более чем на 1 млн баррелей в сутки
Крупнейшие нефтяные державы во главе с Саудовской Аравией объявили в воскресенье о неожиданном сокращении добычи более чем на миллион баррелей в день, назвав это "мерой предосторожности", направленной на стабилизацию рынка.
Сокращения, помимо решения России продлить сокращение на 500 000 баррелей в день, и несмотря на призывы США увеличить производство, рискуют вызвать инфляцию и давление в сторону повышения процентных ставок.
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Иван Ободов
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