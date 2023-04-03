После COVID и нехватки препаратов ЕС пересматривает законы о лекарствах

После COVID стала очевидной необходимость оживления инвестиций, расширения доступа населения к недорогим лекарствам.

Нехватка критически важных лекарств от антибиотиков до обезболивающих этой зимой и пандемия COVID выявили проблемы, вызванные сокращением производства в Европе, сложными цепочками поставок и отсутствием готовности к глобальной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Брюссель планирует сократить период защиты интеллектуальной собственности, которую компании получают для разработки и продажи лекарств и методов лечения в Европе.

В попытке улучшить доступ к лекарствам в ЕС Комиссия предложит компаниям возможность вернуть как минимум один год эксклюзивности для продукта, если они запустят его одновременно во всех 27 странах-членах.