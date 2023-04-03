McDonald's временно закрывает офисы в США

В электронном письме, разосланном на прошлой неделе американским и некоторым международным сотрудникам, McDonald's попросил их работать дома с понедельника по среду, чтобы иметь возможность принимать кадровые решения виртуально, говорится в сообщении. Неясно, сколько сотрудников будет уволено.



"В течение недели 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, связанных с ролями и штатным расписанием в организации", - говорится в сообщении чикагской компании, с которым ознакомился журнал.



McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и другими внешними сторонами в штаб-квартире компании, добавляется в сообщении. McDonald's не сразу ответил на просьбу Reuters о комментарии.



В январе сеть ресторанов быстрого питания заявила, что пересмотрит штатное расписание в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.



Ожидается, что McDonald's начнет объявлять о ключевых решениях к понедельнику.