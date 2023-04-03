В электронном письме, разосланном на прошлой неделе американским и некоторым международным сотрудникам, McDonald's попросил их работать дома с понедельника по среду, чтобы иметь возможность принимать кадровые решения виртуально, говорится в сообщении. Неясно, сколько сотрудников будет уволено.
"В течение недели 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, связанных с ролями и штатным расписанием в организации", - говорится в сообщении чикагской компании, с которым ознакомился журнал.
McDonald's также попросил сотрудников отменить все личные встречи с поставщиками и другими внешними сторонами в штаб-квартире компании, добавляется в сообщении. McDonald's не сразу ответил на просьбу Reuters о комментарии.
В январе сеть ресторанов быстрого питания заявила, что пересмотрит штатное расписание в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.
Ожидается, что McDonald's начнет объявлять о ключевых решениях к понедельнику.
McDonald's временно закрывает офисы в США
Сеть бургерных McDonald's Corp временно закрывает свои офисы в США на этой неделе, так как готовится проинформировать сотрудников о сокращении штата в рамках более широкой реструктуризации компании, сообщил Wall Street Journal в воскресенье.
В электронном письме, разосланном на прошлой неделе американским и некоторым международным сотрудникам, McDonald's попросил их работать дома с понедельника по среду, чтобы иметь возможность принимать кадровые решения виртуально, говорится в сообщении. Неясно, сколько сотрудников будет уволено.
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Иван Ободов
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