Сорокасемилетний человек, получивший 83% голосов на национальном съезде Демократического альянса в Йоханнесбурге, баллотировался против бывшего мэра Йоханнесбурга Мфо Фалаце, которая стала бы лишь вторым чернокожим лидером в истории партии.
Стинхьюзен будет работать в течение трех лет в качестве лидера Демократического альянса, который исторически привлекал в основном белую демографическую группу.
"В оставшиеся месяцы до выборов следующего года DA сделает своим приоритетом номер один ... предотвращение коалиции АНК-ЭФФ", - сказал Стинхайзен в своей победной речи, имея в виду Борцов за экономическую свободу, другую левую оппозиционную партию.
Демократический альянс был сформирован в 2003 году после отделения от партий, которые исторически были частью правительства апартеида. Он стал официальной оппозицией после всеобщих выборов 2004 года и неуклонно наращивал свою поддержку до 2019 года, когда он впервые потерпел поражение на национальных выборах под руководством Ммуси Маймане, своего первого темнокожего лидера.
Лидер главной оппозиции ЮАР Стеенхюйзен выиграл очередной срок
Главная оппозиционная партия Южной Африки в воскресенье переизбрала своим лидером Джона Стеенхьюзена, поставив его в выгодное положение в кампании по преодолению правящего Африканского национального конгресса на национальных выборах в следующем году.
Сорокасемилетний человек, получивший 83% голосов на национальном съезде Демократического альянса в Йоханнесбурге, баллотировался против бывшего мэра Йоханнесбурга Мфо Фалаце, которая стала бы лишь вторым чернокожим лидером в истории партии.
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22:45
Иван Ободов
Число погибших от торнадо в США возросло до 29 человек, разрушены тысячи домов
По меньшей мере 29 человек погибли в результате мощных торнадо, которые пронеслись по Среднему Западу и югу США, оставив тысячи домов разрушенными, десятки тысяч домов без электричества и даже обрушив крышу концертного зала.
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