Лидер главной оппозиции ЮАР Стеенхюйзен выиграл очередной срок

Сорокасемилетний человек, получивший 83% голосов на национальном съезде Демократического альянса в Йоханнесбурге, баллотировался против бывшего мэра Йоханнесбурга Мфо Фалаце, которая стала бы лишь вторым чернокожим лидером в истории партии.



Стинхьюзен будет работать в течение трех лет в качестве лидера Демократического альянса, который исторически привлекал в основном белую демографическую группу.



"В оставшиеся месяцы до выборов следующего года DA сделает своим приоритетом номер один ... предотвращение коалиции АНК-ЭФФ", - сказал Стинхайзен в своей победной речи, имея в виду Борцов за экономическую свободу, другую левую оппозиционную партию.



Демократический альянс был сформирован в 2003 году после отделения от партий, которые исторически были частью правительства апартеида. Он стал официальной оппозицией после всеобщих выборов 2004 года и неуклонно наращивал свою поддержку до 2019 года, когда он впервые потерпел поражение на национальных выборах под руководством Ммуси Маймане, своего первого темнокожего лидера.