В Германии рассматривается вопрос о запрете транс-саун

Законопроект, который должен быть представлен в ближайшие дни, отменит существующие барьеры, стоящие на пути немцев, официально меняющих свой пол.



Согласно действующему законодательству, транссексуалы должны пройти два психологических теста, прежде чем государство признает смену пола.



Но реформа позволит каждому человеку в возрасте 14 лет и старше изменить пол в удостоверении личности и паспорте, заполнив форму в местном ЗАГСе.



В то время как трехсторонняя коалиция Берлина согласна с основными положениями законопроекта, ей с трудом удается найти консенсус относительно того, что он означает на практике.



После того, как первоначальный план вызвал яростную реакцию феминисток в прошлом году, правые Свободные демократы пошли на попятную и настаивают на том, что закон не даст трансженщинам автоматического права посещать помещения, предназначенные только для женщин.



Поскольку сауны являются важным аспектом немецкой культуры, дебаты были сосредоточены на том, следует ли допускать трансженщин в деревянные кабины, где обычно строго запрещено носить одежду.