Мигранты, в основном венесуэльцы, которые по-прежнему застряли в этом пограничном городе, приняли участие в изображении распятия Христа и прошли караваном, во многих случаях сняв обувь, чтобы идти босиком, пока не достигли помещений Национального института миграции (INM), где произошла трагедия.
На месте событий президент Colectivo Ángeles Mensajeros Карлос Майорга, который организовал это мероприятие, сказал агентству EFE, что это представление направлено на повышение осведомленности населения.
"Мы назвали это Via Crucis: "Поставь себя на мое место", и цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность общества в целом, что единственное, что делают мигранты, это ищут место для работы", - объяснил он.
"Факт снятия обуви заключается в том, чтобы общество поставило себя на наше место и поняло, что они здесь не для развлечения", - добавил он.
Кроме того, активист призвал федеральные власти разрушить здание правительства и создать мемориал в память о событиях вечера понедельника.
Мигранты инсценируют испытания и призывают к правосудию в отношении 39 погибших при пожаре в Мексике
Сотня мигрантов устроила в воскресенье Крестный ход, пройдя по берегу Рио Браво в память о 39 мигрантах, погибших во время пожара на иммиграционном пункте мексиканского правительства в Сьюдад Хуаресе, и требуя от властей справедливости.
Мигранты, в основном венесуэльцы, которые по-прежнему застряли в этом пограничном городе, приняли участие в изображении распятия Христа и прошли караваном, во многих случаях сняв обувь, чтобы идти босиком, пока не достигли помещений Национального института миграции (INM), где произошла трагедия.
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Иван Ободов
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