Мадуро поздравляет Иран после 44 лет провозглашения исламской республикой

"Сорок четыре года назад Иран возродился как исламская республика, от нашего боливарианского сердца мы присоединяемся к чувству, которое сегодня окружает восхитительный персидский народ, победоносный пример стойкости и достоинства, с которым нас объединяют глубокие идеалы свободы и суверенитета", - сказал президент в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.



Министерство иностранных дел Венесуэлы также отметило в социальной сети, что речь идет о "социально-политическом процессе глубоких реформ и полного освобождения от имперского господства Запада, интеграции в строительство многополярного мира". 1 апреля исполняется 44 года со дня одобрения на референдуме создания Исламской Республики Иран, почти через два месяца после победы революции в феврале 1979 года, когда армия объявила о своем нейтралитете.



Иран является одним из главных союзников правительства Мадуро, и их связи стали еще более тесными в 2020 году, когда Венесуэла столкнулась с острой нехваткой бензина, и венесуэльское правительство обратилось к персидской нации для закупки топлива.



Президент Ирана Эбрахим Раиси принял Мадуро в Тегеране в июне прошлого года, где они подписали соглашение о сотрудничестве на 20 лет, в ходе встречи, которую иранский лидер назвал началом "нерушимой дружбы".