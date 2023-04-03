"Я принял решение, и мое решение заключается в том, что я буду баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Хатчинсон в воскресенье в интервью ABC News.
Бывший губернатор Арканзаса пояснил, что официальное объявление о выдвижении его кандидатуры будет сделано позднее в этом месяце в Бентонвилле, штат Арканзас, но он сказал, что уже принял окончательное решение, потому что считает, что американский народ хочет другого типа лидерства.
"Я собираюсь баллотироваться, и причина, по которой я собираюсь баллотироваться, заключается в том, что я путешествовал по стране последние шесть месяцев и слышал, чего хочет народ от руководства нашей страны. Я убежден, что американскому народу нужны лидеры, которые обращаются к лучшим качествам Америки, а не к худшим инстинктам", - сказал Хатчинсон.
Хатчинсон, который в этом году покинул пост губернатора Арканзаса после восьми лет работы, сказал, что Трамп "не должен быть следующим лидером" Соединенных Штатов.
Хотя он поддерживал политику Трампа, когда тот был губернатором Арканзаса, Хатчинсон стал более критичным после того, как бывший президент солгал и заявил о мошенничестве на выборах 2020 года, в которых он проиграл действующему президенту Джо Байдену.
Бывший губернатор-республиканец объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США
Аса Хатчинсон объявил в воскресенье, что он будет бороться за выдвижение кандидатуры от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году, на которых бывший президент Дональд Трамп остается лидером, представляющим Республиканскую партию.
"Я принял решение, и мое решение заключается в том, что я буду баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Хатчинсон в воскресенье в интервью ABC News.
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