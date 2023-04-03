Эти самокаты стали вездесущими на улицах французской столицы, но их повсеместное использование также стало источником проблем и жалоб среди жителей.
В 2018 году десяток компаний высадили в Париже, пионере в реализации этой модели. Первые эксцессы заставили мэрию вмешаться, ограничив скорость до 20 км/ч или даже 10 км/ч, а в 2020 году рынок сократился до трех операторов.
Их недоброжелатели утверждают, что скейтборды загромождают улицы, что их пользователи проносятся мимо пешеходов, и что, наконец, они не так экологичны, как кажется, из-за короткого срока службы их батарей.
"Самообслуживающиеся скейтборды являются источником напряжения и беспокойства в повседневной жизни парижан", - заявила недавно мэр Анн Идальго в интервью AFP.
Анн Идальго выступает за их запрет, чтобы уменьшить "надоедливость" и потому, что их модель, считающаяся экологически чистой, "сомнительна".
В прошлом году три человека погибли и 459 получили ранения в 408 авариях с участием этих автомобилей в столице, сообщил в январе телеканал BFMTV, основываясь на данных префектуры полиции Парижа.
Париж голосует за запрет проката электрических самокатов
Жители Парижа в воскресенье проголосовали за или против проката электрических самокатов на референдуме, созванном мэрией города.
Эти самокаты стали вездесущими на улицах французской столицы, но их повсеместное использование также стало источником проблем и жалоб среди жителей.
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22:45
Иван Ободов
Число погибших от торнадо в США возросло до 29 человек, разрушены тысячи домов
По меньшей мере 29 человек погибли в результате мощных торнадо, которые пронеслись по Среднему Западу и югу США, оставив тысячи домов разрушенными, десятки тысяч домов без электричества и даже обрушив крышу концертного зала.
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