Париж голосует за запрет проката электрических самокатов

Эти самокаты стали вездесущими на улицах французской столицы, но их повсеместное использование также стало источником проблем и жалоб среди жителей.



В 2018 году десяток компаний высадили в Париже, пионере в реализации этой модели. Первые эксцессы заставили мэрию вмешаться, ограничив скорость до 20 км/ч или даже 10 км/ч, а в 2020 году рынок сократился до трех операторов.



Их недоброжелатели утверждают, что скейтборды загромождают улицы, что их пользователи проносятся мимо пешеходов, и что, наконец, они не так экологичны, как кажется, из-за короткого срока службы их батарей.



"Самообслуживающиеся скейтборды являются источником напряжения и беспокойства в повседневной жизни парижан", - заявила недавно мэр Анн Идальго в интервью AFP.



Анн Идальго выступает за их запрет, чтобы уменьшить "надоедливость" и потому, что их модель, считающаяся экологически чистой, "сомнительна".



В прошлом году три человека погибли и 459 получили ранения в 408 авариях с участием этих автомобилей в столице, сообщил в январе телеканал BFMTV, основываясь на данных префектуры полиции Парижа.