Ольгин, который занял пост главы министерства иностранных дел в начале 2022 года, подал в отставку в кратком письме на имя президента Гильермо Лассо, опубликованном на его странице в Twitter.
"Я благодарю Гильермо Лассо за то, что он рискнул Эквадором и дал нам возможность служить ему. Это было нелегко, но я уверен, что для страны и для его президентства, которое нужно уважать, это правильное решение", - написал он.
За несколько минут до этого президент объявил об отставке и сообщил, что Манрике будет приведен к присяге в качестве нового министра иностранных дел Эквадора в понедельник.
Лассо, 67-летнему бизнесмену, вступившему в должность в мае 2021 года, грозит возможный процесс импичмента по обвинению в растрате, выдвинутому оппозиционными законодателями. Консервативный президент отрицает эти обвинения и говорит, что они являются попыткой сторонников бывшего президента Рафаэля Корреа (2007-2017) захватить власть и ослабить демократию.
Министр иностранных дел Эквадора уходит в отставку, его преемником станет министр охраны окружающей среды
Министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин подал в отставку в субботу по личным причинам спустя чуть более года после вступления в должность, его заменит министр окружающей среды Густаво Манрике, сообщил президент андской страны.
Ольгин, который занял пост главы министерства иностранных дел в начале 2022 года, подал в отставку в кратком письме на имя президента Гильермо Лассо, опубликованном на его странице в Twitter.
-
-
-
-
22:45
Иван Ободов
Число погибших от торнадо в США возросло до 29 человек, разрушены тысячи домов
По меньшей мере 29 человек погибли в результате мощных торнадо, которые пронеслись по Среднему Западу и югу США, оставив тысячи домов разрушенными, десятки тысяч домов без электричества и даже обрушив крышу концертного зала.
-
-
-