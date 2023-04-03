Министр иностранных дел Эквадора уходит в отставку, его преемником станет министр охраны окружающей среды

Ольгин, который занял пост главы министерства иностранных дел в начале 2022 года, подал в отставку в кратком письме на имя президента Гильермо Лассо, опубликованном на его странице в Twitter.



"Я благодарю Гильермо Лассо за то, что он рискнул Эквадором и дал нам возможность служить ему. Это было нелегко, но я уверен, что для страны и для его президентства, которое нужно уважать, это правильное решение", - написал он.



За несколько минут до этого президент объявил об отставке и сообщил, что Манрике будет приведен к присяге в качестве нового министра иностранных дел Эквадора в понедельник.



Лассо, 67-летнему бизнесмену, вступившему в должность в мае 2021 года, грозит возможный процесс импичмента по обвинению в растрате, выдвинутому оппозиционными законодателями. Консервативный президент отрицает эти обвинения и говорит, что они являются попыткой сторонников бывшего президента Рафаэля Корреа (2007-2017) захватить власть и ослабить демократию.