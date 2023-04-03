Число арестованных по делу о коррупции в Венесуэле увеличилось до 42 человек

"На сегодняшний день прокуратуре (MP, Fiscalía) вместе со вспомогательными органами удалось арестовать 42 человека, связанных с различными коррупционными схемами, целью которых было присвоение (в своей преступной безнравственности) национальной экономики, нанося ущерб обществу в целом", - сообщил Сааб на своей странице в Twitter.



Прокурор не сообщил подробностей о личности задержанных и о том, какие должности они занимают в государственных учреждениях.



В пятницу Сааб объявил об аресте двух руководителей нефтяной промышленности, названных Жаклин Перико и Хосе Лима, "работающих в Исполнительной дирекции по добыче нефтяного пояса Ориноко", обширной территории, где хранятся крупнейшие доказанные запасы сырой нефти.



Оба чиновника, продолжил он, "будут обвинены в коррупционных деяниях, в которых они фигурируют как участники схемы", разработанной в государственной компании PDVSA и в Суперинтендантстве криптоактивов.