"На сегодняшний день прокуратуре (MP, Fiscalía) вместе со вспомогательными органами удалось арестовать 42 человека, связанных с различными коррупционными схемами, целью которых было присвоение (в своей преступной безнравственности) национальной экономики, нанося ущерб обществу в целом", - сообщил Сааб на своей странице в Twitter.
Прокурор не сообщил подробностей о личности задержанных и о том, какие должности они занимают в государственных учреждениях.
В пятницу Сааб объявил об аресте двух руководителей нефтяной промышленности, названных Жаклин Перико и Хосе Лима, "работающих в Исполнительной дирекции по добыче нефтяного пояса Ориноко", обширной территории, где хранятся крупнейшие доказанные запасы сырой нефти.
Оба чиновника, продолжил он, "будут обвинены в коррупционных деяниях, в которых они фигурируют как участники схемы", разработанной в государственной компании PDVSA и в Суперинтендантстве криптоактивов.
Число арестованных по делу о коррупции в Венесуэле увеличилось до 42 человек
За последние несколько часов власти Венесуэлы арестовали 15 человек за их предполагаемую причастность к коррупционной схеме, осужденной правительством Венесуэлы, доведя число арестованных за эти деяния до 42 человек.
"На сегодняшний день прокуратуре (MP, Fiscalía) вместе со вспомогательными органами удалось арестовать 42 человека, связанных с различными коррупционными схемами, целью которых было присвоение (в своей преступной безнравственности) национальной экономики, нанося ущерб обществу в целом", - сообщил Сааб на своей странице в Twitter.
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22:45
Иван Ободов
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По меньшей мере 29 человек погибли в результате мощных торнадо, которые пронеслись по Среднему Западу и югу США, оставив тысячи домов разрушенными, десятки тысяч домов без электричества и даже обрушив крышу концертного зала.
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