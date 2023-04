Бритни Спирс замечена в известном кафе в Пуэрто-Рико

По данным сайта, 41-летняя Спирс была замечена в магазине на площади Дорадо с незнакомцем в субботу, через несколько дней после того, как она была замечена без обручального кольца.



Однако источник сообщил Page Six, что этот мужчина является сотрудником службы безопасности Спирс.



На некоторых фотографиях, опубликованных на странице Page Six, видно, как Спирс рассматривает меню еды в Starbucks и потягивает напиток из желтой чашки.



Свидетель сказал, что было слышно, как мужчина, сопровождавший Спирс, говорил по-испански. "Он сделал заказ, и они уехали в одной машине", - сообщил источник изданию Page Six.



Спирс была замечена и сфотографирована 28 марта в аэропорту Лос-Анджелеса без обручального кольца во время полета со своим куратором Кейдом Хадсоном. Page Six, в свою очередь, заверил, что между парой нет никаких проблем.



29-летний Асгари также был сфотографирован без обручального кольца два дня спустя, когда он оставлял свой автомобиль на складе в Лос-Анджелесе.