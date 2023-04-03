Алжир приговорил журналиста к пяти годам тюремного заключения

22:43 2023-04-03

Суд в Алжире в воскресенье приговорил известного журналиста к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на два года и постановил закрыть его веб-сайт и радиостанцию по обвинению в подрыве национальной безопасности.

Ихсан Эль-Кади был арестован 23 декабря в своем доме в столице Алжира и обвинен в получении иностранных денег для своих СМИ. С тех пор он находился под стражей, а в воскресенье явился в суд для вынесения приговора вместе с группой адвокатов, журналистов и членов семьи.

Он также был оштрафован на 700 000 алжирских динаров ($5 200). Компанию, которой принадлежали сайт и радиостанция, было приказано закрыть, ее имущество конфисковано, а на ее владельцев наложен штраф в размере одного миллиона алжирских динаров ($7 390).

Эль-Кади, который был активным участником продемократического движения протеста "Хирак" в 2019 году, похоже, стал последней мишенью недавнего подавления оппозиции в североафриканской стране.

Его СМИ рассматривались многими как платформы для свободы слова, дающие оппозиционным журналистам и политикам возможность указывать на противоречия или недостатки в официальной политике.