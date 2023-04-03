Ихсан Эль-Кади был арестован 23 декабря в своем доме в столице Алжира и обвинен в получении иностранных денег для своих СМИ. С тех пор он находился под стражей, а в воскресенье явился в суд для вынесения приговора вместе с группой адвокатов, журналистов и членов семьи.
Он также был оштрафован на 700 000 алжирских динаров ($5 200). Компанию, которой принадлежали сайт и радиостанция, было приказано закрыть, ее имущество конфисковано, а на ее владельцев наложен штраф в размере одного миллиона алжирских динаров ($7 390).
Эль-Кади, который был активным участником продемократического движения протеста "Хирак" в 2019 году, похоже, стал последней мишенью недавнего подавления оппозиции в североафриканской стране.
Его СМИ рассматривались многими как платформы для свободы слова, дающие оппозиционным журналистам и политикам возможность указывать на противоречия или недостатки в официальной политике.
Алжир приговорил журналиста к пяти годам тюремного заключения
Суд в Алжире в воскресенье приговорил известного журналиста к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на два года и постановил закрыть его веб-сайт и радиостанцию по обвинению в подрыве национальной безопасности.
Ихсан Эль-Кади был арестован 23 декабря в своем доме в столице Алжира и обвинен в получении иностранных денег для своих СМИ. С тех пор он находился под стражей, а в воскресенье явился в суд для вынесения приговора вместе с группой адвокатов, журналистов и членов семьи.
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22:45
Иван Ободов
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По меньшей мере 29 человек погибли в результате мощных торнадо, которые пронеслись по Среднему Западу и югу США, оставив тысячи домов разрушенными, десятки тысяч домов без электричества и даже обрушив крышу концертного зала.
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