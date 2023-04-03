Число погибших от торнадо в США возросло до 29 человек, разрушены тысячи домов

Точное число погибших неизвестно, и в ближайшие дни оно может увеличиться, поскольку службы спасения в наиболее пострадавших штатах прочесывают улицы, чтобы оценить ущерб и найти выживших, иногда переходя от двери к двери.



На данный момент местные власти подтвердили гибель 12 человек в Теннесси, пяти в Арканзасе, пяти в Индиане, четырех в Иллинойсе, одного в Алабаме, одного в Миссисипи и еще одного в Делавэре.



В связи с разрушительным воздействием торнадо президент США Джо Байден объявил в воскресенье, что федеральное правительство предоставит штатам любую необходимую помощь как для удовлетворения неотложных потребностей, так и для долгосрочного восстановления.

"Мы ничего не можем сделать, чтобы заполнить пустоту, которая осталась в сердцах стольких семей, потерявших близких в эти выходные, но мы будем рядом с ними на каждом шагу, пока они восстанавливаются", - пообещал он в своем заявлении.