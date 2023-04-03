Бывший вице-президент Tesla придумал стартап для повышения экологичности электромобилей

Компания Northvolt, стоимость которой оценивается в 12 миллиардов долларов, была основана в 2016 году. Стартап поддерживают многие инвесторы, в том числе Goldman Sachs, Baillie Gifford, VC Norrsken и соучредитель Spotify Дэниел Эк.

Спрос на литиевые батареи резко вырос с появлением электромобилей, для которых в 2022 году был установлен рекорд, на долю которого пришлось 12,1% от общей доли рынка новых автомобилей в Европе.

Переход на электричество уже давно рекламируется как ключевое решение климатического кризиса, но начало и конец срока службы батарей представляют собой большую грязную проблему, которую Northvolt хочет решить.

Редкоземельные материалы, используемые для изготовления батарей, необходимо добывать, что может нанести экологический и социальный ущерб развивающимся районам Южной Америки и Африки. Затем они отправляются по всему миру, при этом производство батарей в основном сосредоточено в Китае. Как только эти детали изготовлены, они снова отправляются производителям электромобилей.

Кроме того, батареи традиционно трудно перерабатывать. Если аккумулятор окажется на свалке, он может подвергнуться коррозии и утечке химических веществ в окружающую среду, что загрязняет почву и воду.

Northvolt через свой завод по переработке Revolt Ett надеется увидеть конец обоих этих сценариев, когда он откроется в третьем квартале этого года.

Компания считает, что переработка старых батарей на месте и использование восстановленных редкоземельных материалов в качестве сырья для новых батарей — это решение проблем устойчивого развития и цепочки поставок на рынке.