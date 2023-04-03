Coachella 2023 будет транслировать шоу со всех сцен фестиваля на YouTube

Впервые фестиваль будет транслироваться в прямом эфире в шести отдельных каналах — вдвое больше, чем в прошлом году.

«Каждый год Coachella становится больше и лучше, и каждый год мы улучшаем нашу игру, чтобы встретить этот момент», — говорится в заявлении YouTube.

«Поскольку мы готовимся к одному из самых глобальных составов в истории фестиваля музыки и искусств Coachella Valley, мы делаем все возможное, чтобы сделать прямую трансляцию этого года и присутствие на YouTube самым эпическим!»

В этом году в состав хедлайнеров входят Bad Bunny, Blackpink и Фрэнк Оушен, и это первый раз, когда ни один из хедлайнеров фестиваля не является белым.

В течение двух выходных шоу, оба из которых будут транслироваться в прямом эфире, также примут участие Kaytranada, Blondie, Becky G, Metro Boomin, Wet Leg, Angèle, MUNA, BENEE, Yungblud, Boygenius, Kid Laroi, Charli XCX, Labrinth , Реми Вульф, 070 Shake, Мура Маса, Кали Учис, Доминик Фике, Латто, Глорилла, Портер Робинсон, Рэй Среммард и другие.

Кэлвин Харрис также выступит в слоте «возвращение в пустыню», который в прошлом году взял на себя Swedish House Mafia.

Coachella запланирован на 14–16 апреля и с 21 по 23 апреля. YouTube будет запускать прямые трансляции каждую ночь после финального выступления, пока живое шоу не возобновится в 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени на следующий день.