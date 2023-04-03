Ученые из Дартмута установили, что количество госпитализаций по поводу психического здоровья детей увеличилось на 25% за 10 лет

При этом примерно у 1 из 6 молодых людей было психическое расстройство.

Исследователи сообщили, что 19,7% госпитализаций по поводу психического здоровья были перенесены детьми с диагнозами в четырех или более уникальных группах психических расстройств. В 2019 году показатель увеличился до 42,4%.

В исследовании цитируется Национальное исследование рискованного поведения молодежи того года, в котором говорится, что для детей и молодежи в возрасте от 3 до 17 лет самоубийство было второй по значимости причиной смерти.

Было подсчитано, что 18,8% молодых людей в прошлом году серьезно думали о самоубийстве.