Диетолог Дана Мелинг назвала 6 главных преимуществ огурцов для здоровья

Диетолог Дана Мелинг утверждает, что огурцы содержат много воды, что помогает поддерживать водный баланс. Учитывая, что наши тела также состоят в основном из воды, гидратация является ключом к поддержанию хорошего функционирования всех наших систем органов, особенно наших почек. Это также помогает нам поддерживать здоровое кровяное давление и заставляет наши системы детоксикации работать на полную катушку.

С каждой порцией огурцов вы будете приближаться к своей ежедневной потребности в витамине К. Витамин К в первую очередь поддерживает здоровое свертывание крови по всему телу. Он также важен для здорового развития костей как жизненно важный предшественник белка остеокальцина, необходимого для создания костной ткани.

Огурцы содержат растительные соединения или полифенолы, особенно лигнаны и кукурбитацины . Эти растительные соединения борются с воспалением по всему телу, а также со свободными радикалами, которые могут быть причиной хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Содержание воды в сочетании с содержанием клетчатки делает огурцы здоровой пищей для улучшения пищеварения. Огурцы особеннос высоким содержанием растворимой клетчатки, который способствует регулярности и здоровому обмену веществ, а также снижает уровень холестерина. Вода жизненно важна для правильного пищеварения, потому что она помогает организму расщеплять и усваивать питательные вещества.

Огурцы содержат скромное, но все же значительное количество витамина С и калия. Витамин С, также являющийся антиоксидантом, помогает укрепить иммунную систему. Калий помогает повысить гидратационные свойства огурцов, потому что этот минерал является электролитом, который поддерживает баланс жидкости во всем организме.

Огурцы также могут помочь в регулировании уровня сахара в крови и профилактике или поддержании диабета. Один обзор опубликован вЖурнал дополнительной и интегративной медицины обнаружили, что потребление огурцов связано с лучшим контролем уровня сахара в крови, оказывая антидиабетическое действие.