Sleepless: 7 способов улучшить сон, если вы делите кровать с партнером

Для начала нужно установить правила. Если у вас есть домашние животные или дети, вам также необходимо прийти к соглашению о том, разрешено ли им спать в постели или нет. Наличие ребенка в постели может уменьшить преимущества сна с партнером, а иногда даже навредить отношениям, особенно если один из родителей не согласен с ребенком в постели.

Выполнение общего ритуала перед сном может гарантировать, что вы оба будете на пути к спокойному сну. Для начала начните готовиться ко сну примерно за час до того, как вы планируете залезть под простыни. За тридцать минут до сна приглушите свет в доме и выключите все телефоны и телевизор.

Нельзя ложиться спать злыми друг на друга. Устраните любые обиды, прежде чем отправиться спать.

Всякий раз, когда у вас происходят изменения в вашем расписании, например, вам нужно вставать раньше или ложиться спать позже, сообщите об этом своему партнеру.

Если одному из вас всегда жарко, а другому – холодно, обратите внимание на наматрасники с охлаждающими и нагревательными свойствами, которыми можно индивидуально управлять. Вы также можете разместить вентилятор или портативный кондиционер рядом с более горячим спящим.

Лучше спать под разными одеялами. Это практичное решение для сна позволяет вам пойти на компромисс и использовать вес и стиль одеяла, наиболее подходящие для вашего уровня комфорта, температуры тела и потребностей во сне, без необходимости спать в отдельных комнатах.

Храп — одна из самых частых жалоб партнеров, которые спят вместе. Если ваш партнер храпит, вы можете использовать беруши или генератор белого шума, чтобы заглушить звук.